Vin Diesel vraagt ‘rivaal’ Dwayne Johnson om terug te keren in ‘Fast & Furious 10'

FILMVin Diesel (54) deed op Instagram een emotionele oproep aan Dwayne Johnson (49). Hij wil hun vete bijleggen en vraagt aan The Rock om terug te keren als Luke Hobbs in de laatste ‘Fast & Furious’-film. “Ik heb je jaren geleden verteld dat ik mijn belofte aan Paul Walker zou nakomen.”

“De tijd is rijp,” begint Diesel zijn pleidooi. “De wereld wacht op de finale van ‘Fast 10'. Zoals je weet, noemen mijn kinderen je thuis Ome Dwayne. Er gaat geen feestdag voorbij dat zij en jij geen goede wensen sturen... maar nu is het zover. De erfenis wacht. Ik heb je jaren geleden verteld dat ik mijn belofte aan Paul Walker zou nakomen. Ik heb gezworen dat we de tiende film zouden halen en er de beste finale ooit van maken.”

“Je moet terugkomen,” voegt Diesel toe. “Laat de franchise niet aan zijn lot over. Je hebt een heel belangrijke rol. Hobbs kan door niemand anders gespeeld worden. Ik hoop dat je de kans grijpt en je lotsbestemming vervult.”

Diesel en Johnson konden het jarenlang goed vinden, totdat het tijdens de opnames van ‘The Fate of the Furious’, de achtste film uit de franchise, misliep. “Ik moet hier afrekenen met een slappeling”, deelde Dwayne toen vanop de set via zijn sociale media. “Als je de film straks ziet en het lijkt alsof ik niet acteer in scènes waarin mijn bloed kookt, dan klopt dat”, schreef hij. Alhoewel hij Vin niet bij naam noemde, wees alles erop dat Dwayne wel hem bedoelde.

“Vin en ik hebben verschillende discussies gehad, waaronder een heftig face-to-face gesprek tijdens mijn verblijf op de set”, voegde Johnson later nog toe. “We hebben fundamentele verschillen als het op het maken van films en samenwerkingen aankomt. Het heeft even geduurd, maar ik ben wel dankbaar voor die helderheid. Of we nu ooit nog samenwerken of niet.”

Die samenwerking bleek er niet te komen, want in ‘Fast & Furious 9' was The Rock niet meer te zien. Hij kreeg opvallend genoeg een eigen spin-off: ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’. Diesel wil nu dus dat Johnson opnieuw de originele franchise vervoegt.

