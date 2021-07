Vin Diesel noemt negende ‘Fast & Furious’-film eerbetoon aan overleden Paul Walker: “Elke dag op de set moest ik aan hem denken”

FilmFans van ultrasnelle glimmende bolides en in het rond vliegend testosteron kunnen vanaf morgen opnieuw aan hun trekken komen in de cinemazalen. Dan gaat de negende episode in de ‘Fast & Furious’-saga in première. VTM Nieuws-journaliste Aagje Vanthomme had naar aanleiding van de release een uitgebreide babbel met hoofdrolspeler Vin Diesel (53) en de andere castleden.

Diesel kruipt intussen al twee decennia in de huid van Dominic Toretto en is tevreden met de evolutie van z’n personage in de negende film. “Er wordt voor het eerst ook gefocust op z’n kwaliteiten als vader, en ik vind het fijn om te zien dat ook een stoere kerel als hij doorheen de tijd z’n andere kanten kan tonen”, aldus de acteur.

Naast het vaderschap staan ook familiebanden centraal in het negende hoofdstuk van de franchise. Plots duikt de broer van hoofdpersonage Dominic namelijk op, een rol van nieuwkomer John Cena (44), die naast acteur ook professioneel worstelaar is. “Dominic gaat nadenken over z'n eigen jeugd”, vertelt Vin. “Zo komt de kijker te weten dat hij een erg getroebleerde band heeft met z’n broer. Of er een competitie was met John over wie het sterkst is? Helemaal niet”, lacht Diesel. “Ik ben net degene die alle nieuwkomers aanmoedigt op de set om hun beste prestatie neer te zetten.”

Eerbetoon

Diesel haalt ook herinneringen op aan Paul Walker, de in 2013 overleden acteur die in de eerste delen van de franchise te zien was. “Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan hem moet denken”, vertelt hij. “Ik hoop dat we hem ook met deze negende prent trots kunnen maken. Ik vind het alvast een mooi eerbetoon. Na dit negende deel, komt er nog een tiende slotfilm en we hebben daarbij rekening gehouden met wat de visie van Paul was over het einde van de franchise.”

Aagje Vanthomme had ook interviews met de andere castleden: John Cena (44), Ludacris (43), Jordana Brewster (41) en Nathalie Emmanuel (32).

