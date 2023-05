Vin Diesel hint naar twaalfde ‘Fast & Furious’-film tijdens wereldpremière van ‘Fast X’ in Rome

‘Fast X’ is de tiende film uit de succesvolle franchise. Normaal gezien stond er ook nog een elfde en laatste deel op de planning, maar hier zou dus weleens verandering in kunnen komen. Tijdens de wereldpremière van ‘Fast X’ in het Italiaanse Rome liet insinueerde hoofdrolspeler Vin Diesel namelijk dat er sterke interesse is in een twaalfde film. “Toen we nog maar net begonnen waren met de opnames kregen we van de studio al de vraag of we geen twee delen konden maken”, aldus de acteur tijdens een interview op de rode loper.