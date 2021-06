Vin Diesel bevestigt dat ‘The Fast and Furious’-saga na elf films aan zijn einde komt

Film Timothée Chalamet heeft hoofdrol te pakken in nieuwe ‘Willy Won­ka’-film

25 mei Move over, Johnny Depp. Het is namelijk Timothée Chalamet (25) die in de nieuwe ‘Willy Wonka’-film in de huid kruipt van de fictieve chocoladefabriekeigenaar. Volgens bronnen was Chalamet bovendien al vanaf het begin een van de topfavorieten.