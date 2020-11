Vijfde ‘Scream’-film heet ... ‘Scream’

Film Vlaams-Nederland­se kerstfilm ‘De Familie Claus’ is vanaf 7 december te zien op Netflix

5 november Voor wie leeft volgens het motto ‘Halloween is voorbij, dus het is Kerstmis’ is er goed nieuws. De eerste Vlaams-Nederlandse kerstfilm, ‘De Familie Claus’, is vanaf 7 december te bekijken op Netflix. Dat maakt het streamingplatform vandaag bekend.