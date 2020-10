Viggo Mortensen ontvangt carrièreprijs op Film Fest Gent

Mortensen -onder meer bekend van zijn rol als Aragorn in de ‘Lord of the Rings’-trilogie - nam de prijs vlak voor de Belgische première van zijn regiedebuut ‘Falling’ in ontvangst. Voor die film zat hij niet alleen in de regiestoel, maar pende hij ook zelf het scenario neer. Hij vertolkte de hoofdrol én schreef de muziek.