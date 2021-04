Vierde ‘Captain America’-film in de maak

Marvel-fans kennen Captain America ongetwijfeld als Steve Rogers, die gespeeld werd door Chris Evans. Hij was te zien in drie eigen films en in verschillende delen van ‘The Avengers’. Maar in de laatste film uit de reeks, ‘Avengers: Endgame’ hangt hij zijn schild aan de haak.

In de nieuwste Marvel-worp, ‘Falcon and the Winter Soldier’, maakt het schild opnieuw z'n opwachting. Dit keer wordt het gedragen door Sam Wilson/The Falcon, die gespeeld wordt door Anthony Mackie. Of die ook in de nieuwe ‘Captain America’-film een rol van betekenis gaat spelen, is nog onbekend. Eigenlijk zijn er nog maar heel weinig details over de nieuwe film bekend gemaakt. Wat wel al zeker is, is dat Malcom Spellman (‘The Falcon and the Winter Soldier’) het scenario zal schrijven samen met Dalan Musson.