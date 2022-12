Vier weken tot kerst, vier topfilms om te bekijken: ontdek onze filmadventskalender

De koude, donkere decembermaand vraagt om een knusse filmnamiddag onder een dekentje. Zak gerust onderuit, want de selectie van de beste films die je moet gezien hebben, maakten wij al. Deze filmadventskalender schotelt je het beste van het witte doek voor, met één topfilm per week.

Week 1: ‘Don’t Worry Darling’

Mysterie, intriges, spanning. Dat zijn de ingrediënten in deze nieuwe prent van Olivia Wilde die zich afspeelt in de jaren 50. De hippe hoofdrolspelers zijn niemand minder dan Harry Styles en de ravissante Florence Pugh. Pugh speelt Alice, een huisvrouw die samen met haar echtgenoot Jack in een utopische gemeenschap in de Californische woestijn woont. Ze lijkt het perfecte leventje te leiden, maar dan ontdekt ze dat er bij de werkgever van haar man (een bekend gezicht uit ‘The Victory Project’) verontrustende dingen gebeuren. Niets is wat het lijkt in deze fascinerende thriller.

Week 2: ‘Minions: Hoe Gru Superschurk Werd’

Was je al fan van de films in de ‘Despicable Me’-reeks? Of lachte je je krom met ‘Minions’? Dan zal ook de vijfde telg van animatiestudio Illumination je zeker kunnen bekoren. We gaan terug in de tijd, naar de jeugd van hoofdrolspeler Felonious Gru. De twaalfjarige Gru droomt er dan al van om de grootste schurk ter wereld te worden. Gelukkig ontmoet hij de Minions, die in hem een tirannieke leider zien die ze maar al te graag willen helpen. Zet je schrap voor alweer een hyperactieve ‘Minions’-film boordevol actie én hilarische misverstanden.

Week 3: ‘Ticket To Paradise’

Een avondje volledig ontspannen? Dan is dit de ideale film. Deze romantische komedie wordt gedragen door het topduo George Clooney en Julia Roberts. Zij spelen David en Georgia, twee – voortdurend kibbelende – gescheiden ouders, die ooit ondoordacht in het huwelijksbootje stapten. Een fout waar ze veel spijt van kregen. Als ze te horen krijgen dat hun dochter Lily tijdens een postdoctorale reis naar Bali óók impulsieve trouwplannen heeft gemaakt met een local, besluiten ze in te grijpen. Ze vliegen ruziënd naar Indonesië, maar zijn het wel eens over één ding: het huwelijk mag en zal zich niet voltrekken.

Week 4: ‘The Woman King’

Een historisch drama, gebaseerd op waargebeurde feiten, dat ons terugbrengt naar de 19e eeuw. De film vertelt het verhaal van de heldhaftige ‘Agojie’, een volledig vrouwelijke militaire eenheid die het koninkrijk Dahomey (het huidige Benin) beschermt én die bekendstaat om haar vechtkunst. We volgen de belevenissen van zowel generaal Nanisca, vertolkt door voormalig Oscarwinnares Viola Davis, als de ambitieuze Nawi. De onverschrokken amazones gaan de strijd aan met diegenen die hun volk tot slaaf hebben gemaakt. Kijken naar ‘The Woman King’ doe je omdat je een film mét inhoud wilt zien. Nog wat trefwoorden nodig? Feminisme. Empowerment. Sisterhood.

Al deze films kun je bekijken via de Video On Demand-catalogus van Proximus Pickx. Da’s het beste van het witte doek waar je maar wilt, wanneer je maar wilt.

Wie zich abonneert op Pickx All Stars & Sports krijgt voor amper € 29,99 per maand Netflix, Disney+, Pickx Mix, Pickx Sports, Pickx+ en de Studio 100 Go Pass in één pakket. De komende drie maanden geniet je bovendien van € 5 korting op je abonnement. En er ligt al iets onder de kerstboom, want in december dompelt Proximus Pickx je onder in Pickx Wonderland. Een maand lang zijn er elke dag heel wat verrassingen te winnen of premium content om te bekijken. Alles voor een geweldig gezellig eindejaar!