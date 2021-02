Vervolg 'Bad Boys for Life' krijgt vorm: “Sony wil asap die film inblikken”

"We hebben een eerste versie van het scenario gelezen. Nu moeten wij, Will Smith en Jerry Bruckheimer (de producent, red.) onze feedback geven", zegt Adil. "Sony wil asap die film inblikken. Maar er is nog veel werk aan het script. Als we het zo zouden verfilmen, zijn dat gelijk twee films. Het moet dus nog gereduceerd worden", legt hij uit. "Maar het verhaal ziet er wel al supercool uit! (glundert) Dezelfde humor als 'Bad Boys for Life', dezelfde actie en drama. En nu proberen we ook nog dieper te gaan in de emotionele lijn." Afgelopen vrijdag begonnen Adil en Bilall in Atlanta het tweede deel van 'Ms Marvel' in te blikken. Tot begin maart zijn ze nog zeker op Amerikaanse bodem.