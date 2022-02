Verrassende ‘Rescue Rangers’-reboot van Disney+ richt zich tot volwassen publiek

De knuffelbare personages uit de tekenfilms van weleer worden volledig uit hun context gerukt. ‘Rescue Rangers’ wordt in de verf gezet als een populaire reeks waarin alle personages slechts acteurs waren. Acteurs die bovendien aan lager wal zijn gekomen. En dat in een wereld die met z’n mengeling van CGI, tekenfilmstijl en live action-beelden een beetje doet denken aan ‘Space Jam’ en ‘Who Framed Roger Rabbit’. Babbel ziet er bovendien heel anders uit dan we hem herinneren: “Het is geen geheim dat ik de CGI-operatie heb laten uitvoeren”, klinkt het. Je hoort het al, de humor in de prent is eerder gericht op wie in de jaren ‘90 nog klein was, niet op een nieuwe generatie schoolkinderen.