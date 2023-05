Vernietigende reacties voor ‘The Idol’ met Lily-Rose Depp na première op Cannes: “Véél te expliciet”

Film ‘Noise’ met Ward Kerremans is nu best bekeken Vlaamse film op Netflix: “En dat voor zijn eerste hoofdrol"

Meer dan 23 miljoen streams, tot in Amerika toe. De psychologische thriller met Ward Kerremans (35) in de hoofdrol breekt potten op Netflix. Het record van ‘De Familie Claus’, die met 22 miljoen streams de best bekeken Vlaamse film ooit wás, ligt aan diggelen. “Echt crazy”, reageert maker Robin Kerremans (41) - neef van hoofdrolspeler Ward Kerremans. Hij verklaart het succes, en vertelt waarom hij voor zijn eigen neef koos. “Niemand die dit had durven dromen.”