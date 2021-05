Vermoedelijk geen Golden Globes volgend jaar

Film Tom Hardy keert terug als antiheld Venom in eerste trailer voor ‘Let There Be Carnage’

15:56 Drie jaar geleden kroop Tom Hardy voor het eerst in de huid van antiheld Venom, in de gelijknamige Marvel-film. Nu is het vervolg klaar: ‘Venom: Let There Be Carnage’. De eerste trailer belooft alvast veel goeds.