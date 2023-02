Verfilming van ophefmakend toneelstuk met gezin van An Miller en Filip Peeters binnenkort op Streamz

In ‘Familie’ worden de beweegredenen achter een gezinsdrama gezocht. “Het is de bedoeling dat we op zoek gaan naar hetgeen dat ervoor zorgt dat mensen tot zoiets in staat zijn”, vertelde Peeters destijds. Milo Rau, de bedenker van het stuk, baseerde zich voor het maken van het verhaal onder meer op gezinsdrama’s in Oudenaarde en Wijnegem uit 2015.

Maar het theaterstuk ligt niet volledig in lijn met de verfilming die binnenkort op Streamz verschijnt. “Het is meer geworden dan gewoon een captatie van het toneelstuk. Het is een echte filmproductie”, vertelt Filip Peeters aan het Nieuwsblad.

Moeilijke beslissing

Dat het gezin de beslissing heeft genomen om opnieuw in hun vertrouwde ‘Familie’-rollen te kruipen, is wel opvallend. Destijds hadden ze het namelijk moeilijk met de beslissing om überhaupt deel te nemen in het stuk. “We hebben er lang, lang over nagedacht, en uiteindelijk beslist om het aan onze dochters voor te leggen”, vertelde Peeters destijds. “Zij moesten de beslissing nemen, en hebben ons daarbij veel meer overtuigd dan wij hen. Ze willen proeven van het theaterleven. Wie ben ik dan om hen tegen te houden?”, aldus de acteur.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

