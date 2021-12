Verenigde Arabische Emiraten stoppen met filmcensuur

FILM ‘Lord of the ring­s’-cast komt met komisch hiphopnum­mer voor twintigste verjaardag

Zondag mag ‘Lord of the rings’ twintig kaarsjes uitblazen. De eerste film, ‘The fellowship of the ring’ kwam uit op 19 december 2001. Ter gelegenheid van de verjaardag maakten de Amerikaanse presentator Stephen Colbert en een deel van de cast een hiphopnummer. ‘The #1 Trilly’ staat nog maar een goeie dag online, maar de videoclip heeft nu al meer dan een miljoen views op YouTube.

18 december