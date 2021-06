Veerle Baetens start binnenkort met de opnames van regiedebuut ‘Het smelt’

‘Het smelt’ van Lize Spit dateert al van 2016 en ondertussen is er eindelijk een verfilming op komst. Al werd deze eigenlijk al vier maanden na de release aangekondigd. Veerle Baetens is alvast verantwoordelijk voor de regie, maar door omstandigheden werd de start van het project steeds uitgesteld. De drukke agenda van Baetens, de moeilijke zoektocht naar de juiste kindacteurs en het einde van het oorspronkelijke productiehuis Menuet gooiden onder meer roet in het eten.

Laatste voorbereidingen

Gelukkig is uitstel in dit geval geen afstel, want in augustus gaan de opnames voor de film eindelijk van start. Wie er precies meespeelt in de film blijft nog eventjes geheim, maar momenteel zijn de laatste voorbereidingen volop aan de gang. “Nu besef ik wel ten volle hoeveel werk er verzet moet worden voor de eerste acteurs op de set arriveren. De beslissingen die je moet openhouden, de lijnen die je moet uitgooien, het is héél veel. Maar wel erg spannend”, aldus Veerle Baetens in een interview met Het Nieuwsblad.

Wie een glimp van de opnames wil opvangen, zakt trouwens best eens af naar Wallonië. Een groot deel van de scènes zullen namelijk daar ingeblikt worden. Een bewuste keuze, want volgens Baetens zijn de dorpskernen in Vlaanderen simpelweg te modern. “We willen een aparte, surreële sfeer creëren. Dorpjes over de taalgrens stralen meer tijdloosheid uit. Die wil ik ten volle benutten.”

Het verhaal

Voor wie niet meer helemaal mee is: ‘Het smelt’ van Lize Spit draait rond het verhaal van Eva. In het geboortejaar van deze laatste worden in het kleine Vlaamse Bovenmeer slechts twee andere kinderen geboren, allebei jongens. De drie spenderen heel hun jeugd samen, maar wanneer de puberteit aanbreekt, ontstaan er enkele strubbelingen. De twee jongens bedenken wrede plannen en de bedeesde Eva heeft maar twee opties: meedoen of haar enige vrienden verraden. Dertien jaar na een volledig uit de hand gelopen zomer keert Eva bovendien nog eens terug naar haar geboortedorp. Vastberaden om de touwtjes deze keer niet uit handen te geven.

