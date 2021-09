Veerle Baetens schittert in moderne westernreeks ‘Cheyenne & Lola’

FILMVanaf 11 oktober is Veerle Baetens (43) te zien in de westernreeks ‘Cheyenne & Lola’ op Eén. De serie gaat over twee vrouwen die in een situatie vol bedrog en verraad terechtkomen. “Mijn personage staat aan de rand van de maatschappij en wordt onderdrukt in een mannenwereld, maar toch slaagt de reeks erin om niet te vervallen in clichés”, aldus Baetens. Je kan de serie nu al bekijken op Streamz.