Veerle Baetens deelt officiële trailer én filmposter van haar regiedebuut ‘Het smelt’

‘Het smelt’ vertelt het verhaal van Eva die, vele jaren na een uit de hand gelopen zomer, terugkeert naar haar geboortedorp met een ijsblok in de koffer van haar auto. De jonge vrouw wil zo niet alleen afrekenen met haar verleden, maar ook een beklijvende boodschap achterlaten. De hoofdrollen van de film zijn alvast voorzien voor Charlotte De Bruyne en Rosa Marchant. Deze laatste mocht voor haar aandeel in de prent bovendien al de prijs van ‘beste actrice’ in ontvangst nemen, en dat op het Amerikaanse Sundance festival in Salt Lake City.

Sundance Film Festival

Begin dit jaar stelde Veerle Baetens de prent al voor op het Sundance Film Festival, één van de belangrijkste onafhankelijke filmfestivals, in de VS. “Ik was best zenuwachtig”, klonk het achteraf bij de actrice. Al bleken zenuwen voor niks nodig te zijn. Na de screening reageerde de internationale media alvast positief op de verfilming van Lize Spits bestseller. “Baetens, gekend van haar rol in ‘The Broken Circle Breakdown’, heeft er een fantastische cast uitgekozen”, klonk het destijds bij ‘Deadline’. ‘Screen Daily’ schreef dan weer het volgende: “‘Het smelt’ brengt op een krachtige manier in beeld hoe wreed kinderen tegen elkaar kunnen zijn”.