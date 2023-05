Veel roze, fluorescerende pakjes en een niet zo brave Barbie: Warner Bros. lost de officiële trailer van ‘Barbie’

film Duitse filmwereld reageert vol ongeloof op #Me­Too-schan­daal rond ‘Inglou­rious Bas­terds’-ac­teur

Duitsland is in de ban van een ‘eigen’ #MeToo-schandaal. De bekende acteur en regisseur Til Schweiger wordt beschuldigd van intimidatie, pesterijen, gewelddadige uitbarstingen en verbale agressie. De Duitse minister van Cultuur grijpt nu in. Dat meldt The Guardian.