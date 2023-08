Van Viola Davis tot Peter Dinklage: personages nieuwe ‘Hunger Games’ stellen zichzelf voor in nieuwe promo

“Je bent gekozen door je mentale kracht, je onafhankelijkheid, je vorm en je nobele zelf. Vanaf nu is alles wat je doet in het teken van het Capitool. Dit alles representeert de schoonheid van Panem. Dit is jouw kans om deel uit te maken van het grote nalatenschap dat we zullen nalaten”, klinkt het in de nieuwe promovideo die zopas online gedropt werd.

‘The Ballad of Songbirds & Snakes’ vertelt het verhaal van een jonge Coriolanus Snow (die we nog kennen uit de originele ‘Hunger Games’-films). Hij wordt in de prequel gespeeld door acteur Tom Blyth. Dit nieuwe hoofdstuk speelt zich meer dan 60 jaar voor de gebeurtenissen uit de originele film met Jennifer Lawrence af. Het personage Snow is dan 18 jaar en bevindt zich in een irritante situatie. Hoewel hij nog steeds in een groot huis woont, heeft hij namelijk zo goed als geen geld meer. Hij wil anderen laten geloven dat alles nog steeds goed gaat, maar dat gaat minder goed dan verwacht. Uiteindelijk verandert alles wanneer hij het aanbod krijgt om de mentor te worden van Lucy Baird (de rol van Rachel Zegler). Zij zal voor District 12, het armste district, deelnemen aan de hongerspelen. In mum van tijd beseft Snow dat Lucy misschien wel sterker is dan alle anderen en probeert hij via haar ook zijn weg naar de top terug te vinden.