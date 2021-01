Van ‘The Incredibles’ tot ‘Toy Story’: deze Pixars krijgen kortfilm op Disney+

De film ‘Toy Story’ krijgt twee filmpjes: ‘To Fitness and Beyond’ en ‘Fluffy Stuff with Ducky & Bunny’. Ook ‘The Incredibles’ wordt verwerkt in twee kortfilms: ‘Cookie Num Num’ en ‘Chore Day: the Incredibles Way’. Daarnaast krijgen ook ‘Finding Nemo’, ‘Coco’, ‘Cars’ en ‘Soul’ hun eigen kortfilms. Die heten respectievelijk ‘Dory Finding’, ‘A Day in the Life of the Dead’, ‘Dancing with the Cars’ en ‘Soul of the City’.