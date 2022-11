Van stand-upcomédienne tot huisvrouw: hoe gaat het twintig jaar later met de cast van ‘Love Actually’?

FILMTwintig jaar na de release van de kerstkomedie ‘Love Actually’ vond de cast dat het tijd was voor een reünie. Ze werken aan een special die ‘The laughter & secrets of Love Actually: 20 years later’ zal heten. Daarin interviewt journaliste Diane Sawyer (76) Hugh Grant (62) en co. Maar hoe vullen de sterren van weleer tegenwoordig hun tijd? De ene sleepte enkele Oscars binnen, de andere is ondertussen stand-upcomédienne.

KIJK. De ‘Love Actually’-cast onthult twintig jaar na de release geheimen en anekdotes over de film

Thomas Brodie-Sangster (32) speelde Sam

Volledig scherm Thomas Brodie-Sangster © HBO/ammb

Als schattig kindsterretje stal Thomas twintig jaar geleden talloze harten van ‘Love Actually’-fans. Nu is hij een volwassen man met een hoop acteerwerk op de teller. Zo maakte hij in 2005 zijn opwachting in de film ‘Nanny McPhee’. Fans van ‘Game of Thrones’ zullen de acteur waarschijnlijk herkennen als Jojen Reed, die rol vertolkte hij in de eerste seizoenen van de hitreeks. Leuk feitje: de stem van Ferb in het tekenfilmprogramma ‘Phineas and Ferb' is die van Thomas.

Olivia Olson (30) speelde Joanna

Volledig scherm Olivia Olson © Getty/Universal

Olivia was amper elf toen ze in de huid kroop Joanna, het meisje waar Sam smoorverliefd op was. De scène waarin ze ‘All I Want For Christmas' zong, maakt tot op de dag van vandaag indruk. Haar stem klonk toen al zo goed dat de regisseur bang was dat niemand zou geloven dat het écht de actrice was die zong. Daarom schakelden ze een coach in om het ‘geloofwaardiger’ te maken.

Het zal je niet verbazen dat de 30-jarige Olivia een carrière als zangeres uitbouwde. In 2013 lanceerde ze haar eerste album: ‘Beauty Is Chaos’. In 2018 bracht ze ook ‘Nowhere Land’ uit. Het jaar nadien nam ze naast onder andere ‘Glee’-ster Kevin McHale deel aan ‘The X Factor: Celebrity’, waar ze helaas als twaalfde van de vijftien deelnemers eindigde. De paden van ‘Love Actually’-collega Thomas en haarzelf kruisten trouwens nog eens op de ‘set' van ‘Phineas and Ferb’. Zij nam de stem van Vanessa Doofenshmirtz voor haar rekening.

Kris Marshall (49) speelde Colin Frissell

Volledig scherm Kris Marshall © BBC/Universal

Naast zijn passage in ‘Love Actually' is Kris Marshall waarschijnlijk het meest gekend van zijn rol in de komedieserie ‘My Family’. Verder verscheen hij ook in de BBC-reeks ‘Heist’, in de romcom ‘Sparks & Embers’ uit 2015 en was hij te zien in een langlopende reclamecampagne van BT, een Britse telecommaatschappij. Van 2014 tot 2017 speelde hij hoofddetective DI Humphrey Goodman in de dramareeks ‘Death in Paradise’.

Andrew Lincoln (49) speelde Mark

Volledig scherm Andrew Lincoln © Photonews/Universal

De scène van Mark als Andrew in ‘Love Actually' kunnen we intussen als iconisch beschouwen. Voor het huis van Juliet raapt hij al zijn moed bij elkaar om haar de liefde te verklaren. Met een stapel kartonnen bordjes vol liefdevolle krabbels en op de achtergrond de kerstklassieker ‘Silent Night’, is het een romantisch hoogtepunt in de film.

Sindsdien vertolkte Andrew nog de rol van sheriff Rick Grimes in de populaire serie ‘The Walking Dead’. Daarvoor sleepte hij verschillende prijzen en nominaties in de wacht. Hij ontving onder andere de Saturn Award voor Beste Acteur op Televisie in 2015 en 2017. Die rol herneemt hij trouwens in 2023 nadat hij in 2018 de reeks verliet.

Lulu Popplewell (31) speelde Daisy

Volledig scherm Lulu Popplewell © Twitter/Universal

Nog een schoolmeisje in de reeks, Daisy, werd gespeeld door Lulu Popplewell. Het voormalige kindsterretje is tegenwoordig een schrijfster en stand-upcomédienne. ‘Love Actually’ bleef haar wel altijd bij. In 2020 gaf ze toe dat ze de film eigenlijk ‘cheesy’ vindt en dat het vrouwen neerzet als ‘passieve objecten’. Sterker nog: ze beschreef het als een shitty film.

Martine McCutcheon (46) speelde Natalie

Volledig scherm Martine McCutcheon © Photonews/Universal

Ze zal voor altijd bekend staan als de vrouw die het hart van de premier (gespeeld door Hugh Grant) kon veroveren in ‘Love Actually’. Daarna won ze nog een Olivier-prijs voor haar rol als Eliza in ‘My Fair Lady in the West End’ en maakte ze haar intrede in de serie ‘Spooks’. Ook zij was te zien in een advertentiecampagne, die van Tesco. En ze zette zichzelf daarnaast aan het schrijven. Dat resulteerde in haar roman ‘The Mistress’.

Maar anno 2022 wijst ze naar verluidt veel aanbiedingen af. Ze richt zich liever op haar man en haar zoon Rafferty (7). “Tijdens de opnames van een film of serie moet je 24 uur op 24 bereikbaar zijn en vaak duren de werkdagen zo'n zeventien uur. Dat is de reden waarom ik een stap terugzette”, zei ze aan ‘The Mirror’.

Bill Nighy (72) speelde Billy Mack

Volledig scherm Bill Nighy © AFP/Universal

Zijn rol als Billy, die als oude rocker nog een laatste hit wilde scoren, leverde Bill uiteindelijk een British Academy Film Award op voor Beste Mannelijke Bijrol. De acteur scoorde daarna rollen in kaskrakers als ‘Pirates of the Caribbean’, ‘Harry Potter’ en ‘The Best Exotic Marigold Hotel’.

De man staat bekend om zijn klassieke stijl en keurige pakken. ‘The Guardian’ kroonde hem daarom in 2013 tot één van de 50 best geklede 50-plussers. In 2015 vond ‘GQ’ hem één van de best geklede Britse mannen.

KIJK. Herbeleef de magie van ‘Love Actually' uit 2003

Keira Knightley (37) speelde Juliet

Volledig scherm Keira Knightley © Photonews/Universal

Haar rol als Juliet bezorgde de toen achttienjarige Keira een vliegende start. Daarna zette ze enkele Oscarnominaties op haar naam voor onder andere ‘Pride and Prejudice’ en ‘The Imitation Game’. Ze zou één van de best betaalde actrices uit Hollywood zijn.

Chiwetel Ejiofor (45) speelde Peter

Volledig scherm Chiwetel Ejiofor © EPA/Universal

Hoewel hij weinig tekst had in ‘Love Actually’, werd hij uiteindelijk één van de meest succesvolle acteurs van de cast. Voor zijn indrukwekkende prestatie als Solomon Northup in de film ‘12 Years a Slave’ kreeg hij een nominatie bij de Oscars, de Golden Globes en de British Academy Film Awards. Naast Thandie Newton speelde hij ook in de film ‘Half of a Yellow Sun’. Verder zette Chiwetel ook ‘Donmar Warehouse’, ‘Doctor Strange’, ‘The Lion King’ en ‘The Boy Who Harnessed the Wind’ op zijn palmares.

Heike Makatsch (51) speelde Mia

Volledig scherm Heike Makatsch © ARD Degeto/2019 UFA Fiction Prod/Universal

De Duitse actrice Heike waagde in ‘Love Actually’ haar kans bij haar (getrouwde) baas. Sinds die rol verscheen ze in enkele Duitse producties en maakte ze haar opwachting in ‘The Book Thief’ uit 2013.

Hugh Grant (62) speelde David

Volledig scherm Hugh Grant © Photonews/Universal

Twintig jaar na zijn vertolking als de Britse premier David in ‘Love Actually’ is Hugh Grant nog steeds een icoon. In 2012 verscheen hij in het scifi-drama ‘Cloud Atlas’. Voor zijn rol als Stephen Frears, naast Meryl Streep, in ‘Florence Foster Jenkins’ vergaarde hij wereldwijde roem. Kaskrakers als ‘Paddington 2', ‘A Very English Scandal’ en ‘The Gentlemen’ volgden.

Laura Linney (58) speelde Sarah

Volledig scherm Laura Linney © Getty/Universal

Drievoudig Oscar-genomineerde Laura Linney kroop in de huid van de zorgzame Sarah in ‘Love Actually’. Ze verkoos de zorg voor haar broer boven de verliefdheid voor haar collega Karl. Sindsdien maakte ze haar opwachting in veelgeprezen films waaronder ‘Kinsey’, ‘The Savages’ en ‘Sully’. In 2017 waagde ze zich aan de Netflixreeks ‘Ozark’, daarvoor kreeg ze een Screen-nominatie.

Emma Thompson (63) speelde Karen

Volledig scherm Emma Thompson © Getty/Universal

Thompson is medeverantwoordelijk voor één van de meest iconische scènes uit de film. Haar personage Karen ontdekte dat haar man een ketting kocht voor een andere vrouw. Fans van ‘Harry Potter’ kennen Emma waarschijnlijk als Professor Sybil Trelawney. Verder schittert ze in de recentste ‘Bridget Jones’-film en de liveaction versie van ‘Beauty and the Beast’ (Disney).

Colin Firth (62) speelde Jamie

Volledig scherm Colin Firth © rv/Universal

Als Jamie vlucht Colin Firth naar Frankrijk nadat hij hoort dat zijn broer met zijn vrouw de lakens deelde. Daar vindt hij opnieuw de liefde bij een Portugese huishoudster. Na ‘Love Actually' was Colins acteercarrière allesbehalve voorbij. Hij speelde onder andere in ‘The King’s Speech’, ‘A Single Man’ en ‘Tinker Tailor Soldier Spy’. Maar ook in ‘Bridget Jones’s Baby’, ‘Kingsman: The Golden Circle’, ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ en ‘Mary Poppins Returns’ wist hij een rol te bemachtigen.

ABC zendt de ‘The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later – A Diane Sawyer Special’ uit op 29 november.

LEES OOK