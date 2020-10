Van schrikwekkend tot hilarisch: dit zijn de beste Halloween-films voor jong en oud

FilmDe donkere dagen komen er weer aan: de perfecte gelegenheid om gezellig voor de buis te kruipen en te genieten van een reeks Halloween-films! Of je nu een fan bent van horror of liever naar prenten voor het hele gezin kijkt, er is voor ieder wat wils. Deze Halloween-pareltjes kan je nu op de streamingzenders bekijken.

NETFLIX

‘#Alive’ - ‘Home Alone' voor horrorfanaten

Oh Jun-U wordt wakker en ontdekt dat zijn familie zonder hem op vakantie is gegaan. Diezelfde ochtend breekt er een wereldwijd virus uit dat kannibalisme veroorzaakt. Wanneer zijn wifi-connectie het begeeft, kan Oh Jun-U enkel nog een boodschap van zijn vader beluisteren waarin die hem oproept om al het mogelijke te doen om in leven te blijven. Terwijl de hele wereld gek wordt en zombies onze planeet vernielen, blijft Jun-U zonder sociaal contact alleen achter in zijn appartement. Tot hij na 15 dagen merkt dat overbuurvrouw Kim Yu-Bin ook nog in leven is. Ze communiceren met behulp van handsignalen, vastbesloten om te ontsnappen uit het appartementencomplex dat volledig is overgenomen door zombies.

‘The Babysitter: Killer Queen’ - vertrouw nooit een oppas

Twee jaar na het verslaan van een satanische cult onder leiding van zijn oppas Bee, wordt Cole nog steeds achtervolgd door de gruwelijke gebeurtenissen van die nacht. Sinds de verdwijning van Bee en haar vrienden, is er ook niemand meer die Cole gelooft. Met uitzondering van zijn buurmeisje Melanie, waar Cole tot over zijn oren verliefd op is. Zij overtuigt hem om mee te gaan naar een feestje aan een nabijgelegen meer. Wanneer er die nacht onverwachts oude vijanden opduiken moet Cole er wederom alles aan doen om te overleven.

‘Nobody Sleeps in the Woods Tonight’ - want niets is enger dan een nacht zonder wifi

Een groep tieners, verslaafd aan technologie, vertrekt naar een rehabilitatiekamp zonder wifi, midden in het bos. Daar blijkt echter een sinistere kracht rond te sluipen die hen voor eeuwig offline wil houden. Een typische Halloween-slasher-prent vol seriemoordenaars en doodsbange tieners.

Volledig scherm nobody sleeps in the woods tonight © Netflix

‘Cadaver’ - wanneer fictie en realiteit door elkaar lopen

In de nasleep van een kernramp strijden Leonora, Jacob en hun dochter Alice om te overleven. Op een dag organiseert het lokale hotel een liefdadigheidsactie waarbij ze overlevenden van de ramp uitnodigen voor een theatervoorstelling inclusief maaltijd. Het uitgehongerde gezin heeft weinig andere opties en besluit om naar het hotel te gaan. Regisseur Mathias gebruikt het volledige hotel als toneel en geeft de aanwezigen maskers om hen te onderscheiden van de acteurs. Maar het toneelstuk neemt een bizarre wending wanneer sommige toeschouwers verdwijnen. De grens tussen realiteit en theater vervaagt snel wanneer ook Alice voor de ogen van Leo en Jacob verdwijnt. Er is geen twijfel meer mogelijk: er gebeuren verschrikkelijke dingen in het hotel van Mathias.

Volledig scherm Kadaver © Netflix

‘Hubie Halloween’ - voor wie liever lacht dan gilt

Hubie Dubois (Adam Sandler) zorgt er elk jaar voor dat zijn stad op een veilige manier Halloween kan vieren. Dit jaar, met een ontsnapte crimineel en een nieuwe buurtbewoner, is Hubie extra op zijn hoede. Zodra er mensen beginnen te verdwijnen doet Hubie er alles aan om de politie en buurtbewoners ervan te overtuigen dat er gevaar op de loer ligt en hij de enige is die dit kan tegenhouden. ‘Hubie Halloween’ is een hilarische familiefilm over een antiheld met een schitterende cast die onder andere bestaat uit Julie Bowen, Ray Liotta, Noah Schnapp, Steve Buscemi en Maya Rudolph.

‘The Haunting of Bly Manor’ - voor wie wil bingewatchen tot Halloween

Na de tragische dood van een au pair huurt Henry Wingrave een jonge Amerikaanse nanny in om voor zijn nichtje en neefje te zorgen. Zij wonen op het Bly Manor landgoed samen met chef-kok Owen, tuinvrouw Jamie en de huishoudster mevrouw Grose. Maar niets is wat het lijkt op het landgoed. Duistere geheimen vol liefde en verlies wachten om ontdekt te worden in deze huiveringwekkende gothic romance. Op Bly Manor betekent doodgaan niet dat je er niet meer bent.

‘The Haunting of Bly Manor’ is een serie van de makers van het populaire ‘The Haunting of Hill House’.

DISNEY+

‘Hocus Pocus’ - de absolute klassieker

Een jongen verhuist naar het plaatsje Salem in 1993. Zonder het te beseffen doet hij drie wraakzuchtige heksen herrijzen, die werden geëxecuteerd in de 17de eeuw. De Sanderson zussen, intussen onsterfelijk gemaakt door Bette Midler, Kathy Najimy en Sarah Jessica Parker, zijn vastbesloten om enkele kinderen te vangen en hun levenskracht te gebruiken om zelf onsterfelijk te worden.

‘Hocus Pocus’ is in Amerika dé Halloween-klassieker bij uitstek, en velen hebben de gewoonte om de film elk jaar opnieuw te bekijken. Dat kan met de hele familie, want de prent is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Volledig scherm Hocus Pocus © Disney

‘Frankenweenie’ - Frankenstein voor jonge kijkers

Wanneer zijn hondje sterft, is de 12-jarige Victor Frankenstein ontroostbaar. Zijn nieuwe leerkracht biologie inspireert hem om met een experiment aan de slag te gaan: hij wil zijn hond Sparky weer tot leven wekken. Tot zijn verbazing lukt dat ook.

‘The Nightmare Before Christmas’ - voor wie stiekem al uitkijkt naar kerst

Wie denkt aan Halloween en Disney, denkt meteen aan ‘The Nightmare Before Christmas’. Jack, de koning van Halloweentown, is zijn feestdag beu. Hij is op zoek naar iets nieuws en ontdekt dat er ook zoiets als Kerstmis bestaat. Vastberaden om Halloween nieuw leven in te blazen, besluit hij om zijn eigen versie van Kerstmis te organiseren. Maar dat verloopt natuurlijk helemaal niet zoals gepland. Hoewel deze film geen aanrader is voor de állerkleinsten onder ons, is het de perfecte familiefilm voor die donkere dagen tussen Halloween en de kerstperiode.

Volledig scherm 'The Nightmare Before Christmas' © Disney

‘Toy Story of Terror’ - fun voor de allerkleinsten

Ja, ook Woody, Buzz en hun vrienden zijn soms bang. Gelukkig geeft Buzz licht in het donker! Deze kortfilm van Disney levert Halloween-plezier voor de kleinste kijkers onder ons.

Volledig scherm Toy Story of Terror © Disney

‘The Simpsons Halloween Specials’ - want humor maakt alles beter

Fans van Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie kunnen hun hartje ophalen met maar liefst 30 Halloween-afleveringen van ‘The Simpsons’. Al hun kenmerkende ‘Treehouse Of Horror’-episodes staan vanaf nu op Disney+.

Volledig scherm The Simpsons © Disney

‘Haunted Mansion’ - voor wie al té vaak op die attractie in Disneyland is geweest

Een film vernoemd naar een attractie in Disneyland, dat kan niet anders dan een spookachtig avontuur voor heel de familie zijn. Eddie Murphy trekt met zijn gezin naar een verlaten landhuis, maar ontdekt al snel dat er paranormale krachten aan het werk zijn...

Volledig scherm Eddie Murphy © Photo: Bruce McBroom.

STREAMZ

‘The Third Day’ - niets is wat het lijkt

Een man die zopas zijn kind verloor (Jude Law) komt vast te zitten op een mysterieus eiland, waar hij geconfronteerd wordt met zijn traumatische verleden. De lokale bevolking is verdacht geobsedeerd door oude, gruwelijke rituelen, waar hij uiteindelijk veel meer mee te maken blijkt te hebben dan hij zelf denkt.

‘Pet Sematary’ - voor fans van Stephen King

De horrorklassieker ‘Pet Sematary’, volgens Stephen King het engste verhaal dat hij ooit geschreven heeft, werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken. King vond zijn roman eigenlijk té gruwelijk om te publiceren, maar zijn uitgever overtuigde hem toch om die stap te zetten.

In ‘Pet Sematary’ verhuist een doodnormale familie naar een rustig dorpje. Er is maar één probleem: de drukke snelweg vlak naast hun huis. Wanneer hun kat overreden wordt, is het dochtertje des huizes ontroostbaar. Haar vader besluit het dier te begraven op het nabijgelegen kerkhof. Al snel blijkt dat er geheimzinnige, duistere krachten heersen over die plaats. Wie er begraven wordt, staat prompt terug op uit de dood. Zo keert ook Church, de doodgewaande kat, ‘levend en wel’ terug. Maar het dier is agressief en voorgoed veranderd... Wanneer ook het zoontje van de familie zijn dood vindt op de snelweg, neemt zijn vader een wel één ingrijpende beslissing: hij begraaft ook hem op het kerkhof, met alle gevolgen van dien...

‘Ready Or Not’ - voor wie altijd al een hekel had aan verstoppertje

Een blozende bruid gaat langs bij haar schoonfamilie. Er is echter één ding dat ze moet doen voor ze ‘officieel’ deel van hen mag uitmaken. Ze moet een spelletje spelen: verstoppertje. Dat klinkt op zich onschuldig, tot blijkt dat de hele familie op haar jaagt met échte wapens. Het doel van het spel? De nacht overleven...

