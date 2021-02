Van ‘Rundskop’ tot De Niro: Matthias Schoenaerts is al 10 jaar de chouchou van Hollywood

TV Michaël R. Roskam voor 8 maanden naar Amerika voor prestigieu­ze Hollywood­reeks: "Dit gaat niet zonder offers"

27 januari Zes jaar na zijn eerste Hollywoodfilm, 'The Drop', heeft Michaël R. Roskam (48) opnieuw prijs. Hij mag zijn regieskills botvieren op de prestigieuze crimireeks 'In With the Devil', voor Apple TV. Volgende week vertrekt hij richting New Orleans, waar hij acht maanden blijft. Een bezoekje aan het thuisfront is door corona verboden. "Ik ga mijn zoon heel hard missen, maar zulke projecten gaan altijd gepaard met grote offers."