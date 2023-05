Van relatie naar rechtbank: Nederlandse stalker van ABBA-zangeres Agnetha erin slaagde om haar hart (voor even) te veroveren

Van der Graaf vertelt in ‘Take a chance' over de eerste keer dat hij Agnetha voor het eerst op televisie zag. Hij was acht jaar en zag hoe de zangeres ‘Waterloo’ zong op het Eurovisiesongfestival. De vierkoppige groep maakte een grote indruk en won de populaire wedstrijd. En Agnetha won het hart van Gerrit, die op slag verliefd werd. “Vanaf dat moment was het mijn droom om voor altijd bij haar te zijn", herinnert hij zich.

Even leek het op een onschuldige crush van een kleine jongen op zijn idool. Maar bij van der Graaf verdween de verliefdheid niet. Al zijn klasgenootjes kregen vriendjes en vriendinnetjes, maar dat interesseerde de Nederlander niets. Hij bleef in zijn kamer, luisterend naar ABBA en dromend over de Zweedse zangeres. Al bleef het niet enkel en alleen bij dromen. Wanneer het huwelijk van Agnetha met haar co-ster Bjorn Ulvaeus strandde, besloot Gerrit zijn kans te wagen. Hij moest en zou bij de zangeres zijn.

Verhuizen naar Zweden

De Nederlander werd volledig overgenomen door zijn obsessie voor Agnetha. Hij stuurde haar honderden brieven, zonder antwoord. Ook tientallen tripjes naar Zweden bracht hem niet dichter bij zijn ‘ultieme geliefde’. De aandacht trekken van de zangeres bleek niet evident. Daarom nam Gerrit, die inmiddels aan de slag was als vorkheftrucker, het drastische besluit om te stoppen met zijn job en naar Zweden te verhuizen. Hij bracht zijn dagen door in een vervallen vakantiehuisje op slechts 800 meter van zijn idool.

Op dat moment ging Fältskog door een zeer moeilijke periode in haar leven. De zangeres had zich teruggetrokken op een afgelegen landgoed in de buurt van Stockholm en had geen zin meer om op te treden. Uiteindelijk leerde ze haar nieuwe buur kennen, tijdens Agnetha’s dagelijkse wandeling met haar honden. De twee begonnen een relatie.

Rechtbank

In 2000 werd hun liefde wereldkundig gemaakt. Van der Graaf beschrijft zijn contact met Agnetha als een romantische affaire. Volgens hem was de ABBA-zangeres gevallen voor zijn “mooie ogen en speciale blik in zijn ogen." Al was hun sprookje maar van korte duur. Na twee jaar zette Agnetha een punt achter de relatie. Die beslissing leidde tot extreem destructief gedrag van Gerrit. De Nederland bleef haar stalken en probeerde haar terug voor zich te winnen. Maar het mocht niet baten. De Zweedse zangeres spande een rechtszaak aan tegen haar voormalige liefde. Van der Graaf kreeg een contactverbod en moest het land verlaten.

Het verhaal in de Amazon Prime-documentaire ‘Take a chance’ wordt volledig verteld uit het standpunt van de Nederlander. Agnetha wilde geen deel uitmaken van de documentaire. Dankzij de getuigenis van Gerrit en duiding van verschillende experten en mensen uit zijn omgeving krijgen de kijkers een intrigerende inkijk in zijn pathologische obsessie met de wereldster.

