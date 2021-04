Van Reese Witherspoon tot Brad Pitt: verschillende grote namen zullen de Oscars van dit jaar presenteren

Al stopt de lijst daar niet, want ook Angela Bassett, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno en Zendaya kregen een plaatsje in de line-up. “We hebben een indrukwekkende lijst van steracteurs verzameld”, vertelden de producers van de show in een statement. “De show zal zo schitterend zijn dat je zelf je zonnebril zal nodig hebben, “klonk het verder nog bij Jesse Collins, Stacey Sher en Steven Soderbergh, de drie producers van de Oscards. Vlak voor de ceremonie zal de organisatie bovendien nog enkele extra namen bekendmaken.

Anders dan normaal

In maart kregen alle genomineerden bovendien al een brief met richtlijnen voor de show. Toen al maakten de producers bekend dat een videocall via Zoom geen optie was. “Aan de personen die niet aanwezig kunnen zijn, willen we laten weten dat er dit jaar geen Zoom-optie is”, klonk het onder meer in de brief. In de brief verzekerde de organisatie nog dat ze er alles aan gingen doen om de awardceremonie veilig en aangenaam te laten doorgaan. “Het virtuele aspect doet al onze inspanningen geen eer aan.”