Van ‘Jurassic Park’ tot ‘Lightyear’: deze nieuwe trailers verschenen tijdens de Super Bowl

FilmDe Super Bowl heeft altijd bekend gestaan om zijn ongelooflijke reclamespotjes , en soms het football zelf, maar het is ook altijd uitkijken naar de nieuwe trailers van films en series. Fans werden tijdens het evenement zondag dan ook getrakteerd op heel wat nieuw beeldmateriaal van hun favoriete film of show. Zo werd de langverwachte eerste trailer van de ‘Lord of the Rings’-prequel onthuld en kunnen liefhebbers al beginnen aftellen naar de nieuwe ‘Doctor Strange’-film. Kijk mee naar enkele nieuwe trailers die voor het eerst verschenen.

1. Eerste trailer voor prequel ‘Lord of the Rings’

Naast heel wat reclamespotjes met bekende koppen, werd er ook de eerste trailer gelost voor de ‘Lord of the Rings’-prequel serie. ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ komt uit op 2 september uit op Amazon Prime Video en speelt zich 2000 jaar voor de avonturen van Frodo en de andere Hobbits af.

2. ‘Doctor Strange in the Multiverse’ met Patrick Stewart-cameo

Ook de officiële trailer van ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ verscheen tijdens de Super Bowl, en laat Marvel-fans uitkijken naar de nieuwe fillm. Eerder verscheen er al een eerste teaser na de release van ‘Spider-Man: No Way Home’, maar in een nieuwe clip van twee minuten wordt Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) geconfronteerd met de gevolgen van zijn geflirt met het multiversum, met wat klinkt als een cameo van Patrick Stewart. Halverwege de trailer kijkt Stephen geïntrigeerd als een personage dat buiten beeld is hem vertelt: “We moeten hem de waarheid vertellen. Fans uitten op sociale media meteen hun voorgevoelens dat Stewart’s Professor X wel eens terug zou kunnen zijn.

3. ‘Moon Knight’ op Disney +

Disney + lostte onlangs al een huiveringwekkende eerste teaser, maar nu heeft ‘Moon Knight’ een gloednieuwe trailer onthuld, weliswaar korter en met minder verrassingen dan de ‘Doctor Strange’- sequel trailer. Een van Marvel’s vreemdste superhelden lijkt een van de vreemdste avonturen van de MCU tot nu toe te gaan beleven.

4. ‘Jurassic World: Dominion’

De dino’s komen opnieuw tot leven in de ‘Jurassic World: Dominion’ trailer. Universal sluit zijn ‘Jurassic World’-trilogie af door terug te keren naar het verleden. De huidige sterren Chris Pratt en Bryce Dallas Howard krijgen in ‘Jurassic World: Dominion’ het gezelschap van de originele ‘Jurassic Park’-sterren Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum. Fans kijken al lang reikhalzend uit naar de film en de trailer gaf al een tipje van de sluier van waar fans op hoopten.

5. ‘Nope’

‘Nope’ is de derde film van regisseur Jordan Peele die eerder al fans wist te bekoren met ‘Get Out’ en ‘Us’. De trailer die nu is gelost laat fans achter met heel wat enthouiasme maar minstens even veel verwarring. In de mysterieuze film spelen Daniel Kaluuya, Keke Palmer en Steven Yeun de hoofdrol als bewoners van een eenzame kloof in het binnenland van Californië. Zij zijn getuige van een griezelige en huiveringwekkende ontdekking die heel wat ravage aanricht onder de bevolking.

6. ‘Sonic the Hedgehog 2'

De eerste trailer voor Paramount’s ‘Sonic the Hedgehog’- sequel verscheen enkele maanden geleden al, maar voor de Super Bowl onthulde de studio een nieuwe trailer. Sonic is terug en neemt het nu op tegen zijn grootste nemesis tot nu toe: Knuckles.

7. ‘The Lost City’

Paramount onthulde nog een nieuwe trailer, namelijk die voor ‘The Lost City’. Daarin belandt Sandra Bullock als beroemde romanschrijfster ongewild in een van haar fictieve avonturen in de jungle door een excentrieke miljardair genaamd Fairfax ( gespeeld door Daniel Radcliffe). Fairfax hoopt dat ze hem kan leiden naar de oude schat uit haar nieuwste verhaal. Ook Channing Tatum speelt mee in de film. Hij besluit om Bullock te helpen, al heeft hij geen vaardigheden of echte jungle-ervaring die nuttig zouden kunnen zijn.

8. Heel wat nieuwe Netflix-films

In plaats van miljoenen dollars uit te geven voor aparte trailers, koos Netflix ervoor om voor de Super Bowl een trailer vrij te geven waarin meerdere films worden onthuld. De streamingdienst toonde enkele beelden van films waaronder ‘The Gray Man’ en ‘Knives Out 2'.

9. En ook heel wat nieuwe DC- films

Net zoals Netflix koos Warner Bros. ervoor om een tv-spot uit te brengen waarin alle film voor 2022 in één keer worden aangekondigd. ‘Batman’, ‘The Flash’ en ‘Aquaman’ zijn allemaal te zien in DC’s Super Bowl-trailer.

10. ‘Lightyear’

Disney en Pixar nemen ‘Toy Story’-fans mee naar de verste uithoeken van de ruimte. Daarin vertellen ze het verhaal hoe de beroemde Buzz Lightyear een icoon werd. Chris Evans, die de stem van Buzz insprak, zei eerder in een interview al dat de aankomende film “niet over Buzz Lightyear het speelgoed is, maar over de oorsprongsgeschiedenis van de menselijke Buzz Lightyear waar het speelgoed op gebaseerd is.”

