Van cinemascherm tot pretpark: 'Fast & Furious' krijgt eigen rollercoaster

FilmHet is tegenwoordig geen verrassing meer dat grote film- en tv-franchises eigen attracties krijgen in pretparken over heel de wereld. Denk maar aan de Disney- en Universal-parken, maar ook aan specifieke themazones rond films zoals ‘Transformers’, ‘Jurassic Park’ en ‘Harry Potter’. Nu krijgt ook een van de meest populaire actiefranchises een eigen rollercoaster: ‘Fast & Furious’.

Er deden al langer roddels de ronde over een mogelijke nieuwe ‘Fast & Furious’-attractie, maar nu is er ook officieel nieuws bekendgemaakt: de ‘Fast and Furious’-franchise wordt uitgebreid met een rollercoaster in het Universal Studios-park in Hollywood, Californië. De bouw van de nieuwe coaster gaat binnenkort al van start. Dat werd zopas bekendgemaakt via sociale media.

(lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Over het verhaal van de coaster is nog bitter weinig bekendgemaakt. Wel weten we al dat we deel zullen uitmaken van Doms familie (Dominic Toretto is het hoofdpersonage in de ‘Fast & Furious’-franchise, gespeeld door Vin Diesel). Wanneer de rollercoaster zal openen voor het grote publiek, is momenteel nog niet bekend.

Het is echter niet de eerste attractie die gebaseerd is op de ‘Fast & Furious’-films. Momenteel kan je in Universal Studios ook terecht voor de beleving ‘Fast & Furious - Supercharged’, een meeslepende ‘Fast & Furious’-ervaring aan de hand van digitale schermen en echte filmrekwisieten.

Eerder deze maand maakte Universal ook bekend dat de HBO-serie ‘The Last of Us’ een tijdelijke attractie zou krijgen tijdens het halloweenseizoen. Lees er hier alles over.

ZIE OOK. Zo werd de nieuwe ‘The Last of Us’-attractie aangekondigd.

LEES OOK.