‘Une vie démente’ en ‘Un Monde’ grote winnaars op Magritte du Cinéma

Film Grapjes maken dat je niet gaat trainen voor ‘Batman’? Geen goed idee, weet nu ook Robert Pattinson

In maart komt ‘The Batman’ uit, zoals de naam al doet vermoeden, een nieuwe ‘Batman’ film met Robert Pattinson (35) in de hoofdrol. De verwachtingen zijn hoog en de druk op Pattinson is groot. Dat bleek toen er in mei 2020 een relletje uitbrak nadat de acteur in een interview met GQ zei dat hij niet ging trainen voor zijn rol als Batman. Een mopje, maar daar konden fans absoluut niet mee lachen.

20 januari