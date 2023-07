Ultimatum loopt straks af: gaan nu ook grote Hollywoodsterren staken?

Film Na Elvis Presley: ook Priscilla krijgt eigen biopic (waarvan zopas een eerste teaser werd gelost)

Na ‘Elvis’ van regisseur Baz Luhrmann, verschijnt er binnenkort alweer een nieuwe film over het leven van Elvis Presley. Alleen... Draait deze prent eens niet rond ‘The King of Rock and Roll’ zelf, wél over zijn grote liefde Priscilla. De biopic is gebaseerd op haar memoires ‘Elvis and Me’ uit 1985.