Ultieme kerstfilm ‘The Holiday’ krijgt na 17 jaar een vervolg, en zowel Kate Winslet als Cameron Diaz doen mee

Celebrities Will Smith speelt in eerste film sinds Os­car-incident: “Ik begrijp het als niet iedereen er klaar voor is”

In december verschijnt ‘Emancipation’ in de zalen, met Will Smith (54) in de hoofdrol. Het is zijn eerste project sinds hij in maart van dit jaar Chris Rock (57) tijdens de Oscaruitreiking een klap in het gezicht verkocht. Aan journalist Kevin McCarthy bekent hij dat hij het begrijpt als mensen nog niet klaar zijn om hem weer aan het werk te zien. “Ik respecteer dat”, klinkt het

29 november