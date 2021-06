Twee journalisten stappen op bij Golden Globes-organisatie: “Het is een giftige plek”

De organisatie kwam in februari onder vuur te liggen toen bekend raakte dat ze al meer dan twintig jaar geen zwarte leden hebben. Volgens insiders ligt het probleem nochtans niet bij het gebrek aan diversiteit, maar wel bij een vete tussen de publicisten en enkele HFPA-leden. “Hollywood moet nu niet doen alsof hun neus bloedt, want aan dit zooitje hebben ze jarenlang bijgedragen”, klinkt het achter de schermen. De twee journalisten bevestigen dat ook. In een brief in ‘The Hollywood Reporter’ beschrijven ze de organisatie als “een giftige plek” en stellen de twee dat sommige leden pogingen om meer diversiteit in de organisatie te krijgen blokkeren. Daarnaast spreken ze ook van pestgedrag binnen de HFPA.