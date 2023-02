Twee Batmans, Ezra Miller als ‘The Flash’ en geen Henry Cavill: dit is de toekomst van DC Studios

Vorig jaar ging Warner Bros. Pictures, eigenaar van DC Films, op zoek naar nieuwe leiding. En die vonden ze in Peter Safran en James Gunn. Drie maanden geleden nam het duo het stuur van de DC-franchise over. En als kersverse DC-bazen sloegen ze dan ook een volledig nieuwe weg in. Ze zochten een nieuwe invalshoek, waarmee ze de volledige DC-franchise een nieuw leven zouden kunnen inblazen. Hun gloednieuwe aanpak zorgde meteen voor enkele moeilijke beslissingen: een vervolg op ‘Black Adam’ werd van de baan geschoven en de nieuwe ‘Superman’-film met Henry Cavill werd geannuleerd. Over de laatste beslissing gaf Gunn extra uitleg. “Ik hou van Henry en ik vind hem een ​​geweldige kerel. Helaas heeft het vorige beleid van het bedrijf met zijn voeten gespeeld. Er werd hem van alles beloofd, maar hij had geen officiële deal. Henry is niet onze Superman vanwege een aantal redenen.” Gunn wilt bijvoorbeeld dat de superheld jonger is.

Toch is er geen reden voor paniek bij de DC-fans. Er liggen namelijk nog genoeg projecten in de pijplijn. Elf om exact te zijn. De nieuwe projecten werden dinsdag voorgesteld door James Gunn en Peter Safran, tijdens een presentatie bij Warner Bros. “Onze strategie is om beroemde personages zoals Batman, Superman en Wonder Woman te combineren met personages die het publiek nog niet kent. Op die manier worden de nieuwe gezichten geleidelijk aan de grote superhelden van morgen”, legde het duo uit.

James Gunn en Peter Safran

Vijf nieuwe series

Het eerste aankomende project in het vernieuwde universum is de animatieserie ‘Creature Commandos’. De reeks is een moderne herwerking van de bestaande stripboeken. De ‘Commandos’ bestaat uit een groep monsters die samen zijn gezet om tegen de Nazis te vechten. De gloednieuwe serie zal in totaal zeven afleveringen tellen en is momenteel al in productie. De volgende reeks in de rij is ‘Waller’, een spin-off van de HBO-hitserie ‘Peacemaker’. Daarin keert Viola Davis terug als het meedogenloze hoofd van de taskforce. De serie wordt geschreven door Christal Henry (bekend van ‘Watchmen’) en Jeremy Carver, de maker van de tv-serie ‘Doom Patrol’.

Daarna zal de reeks ‘Laterns’ uitgebracht worden. Het markeert één van de belangrijkste nieuwe projecten van DC. “Dit gaat echt een hele grote rol spelen in wat we willen vertellen doorheen onze series en films”, vertelden Gunn en Safran. De serie is geïnspireerd op de HBO-serie ‘True Detective’. Verder werken ze aan de gloednieuwe serie ‘Paradise Lost’. Het is een dramaserie in ‘Game of Thrones’-stijl, die zich zal afspelen op Wonder Woman’s thuiseiland, Themyscira. Het verhaal vindt plaats vóór de gebeurtenissen in de ‘Wonder Woman’-films. De laatste nieuwe DC-serie is ‘Booster Gold’. “Het gaat over een loser uit de toekomst die teruggaat naar deze tijd om daar superheldje te spelen”, zei Safran daarover.

Wonder Woman

Zes nieuwe films

Naast de vijf gloednieuwe reeksen, heeft het duo ook nog zes films aangekondigd. De eerste is ‘Superman: Legacy’, die op 11 juli 2025 zal verschijnen. “De prent gaat over Superman, die zijn Kryptonische afkomst in evenwicht probeert te houden met zijn menselijke opvoeding. Hij gelooft in de waarheid, gerechtigheid en de Amerikaanse manier”, aldus Safran. Verder krijgt ook Supergirl een eigen film: ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’. “Deze Supergirl is niet de heldin die we gewend zijn uit andere films en series. Ze heeft veel meegemaakt en krijgt het hard te verduren”, klonk het bij Gunn en Safran.

Ook Batman keert terug. Robert Pattinson zal opnieuw in de huid van de befaamde superheld duiken in ‘The Batman Part II’. Maar daarnaast komt er ook een nieuwe ‘Batman’-film aan, zonder Pattinson. In ‘The Brave and The Bold’ wordt er plaatsgemaakt voor een andere versie van Bruce Wayne. “Dit is de introductie van de DCU-Batman”, onthulde Safran. In het verhaal zullen we ook Robin en de zoon van Bruce Wayne te zien krijgen. Met de film ‘The Authority’ krijgt DC Studios ook een eigen versie van de Avengers’. De prent volgt het verhaal van een groep superhelden die extreme methodes gebruiken om de planeet te beschermen. Tot slot is er ook nog de horrorfilm ‘Swamp Thing’.

De beste superheldenfilm

Voordat het publiek kan genieten van de nieuwe films en series, komen er dit jaar nog verschillende DC-projecten aan. Te beginnen met ‘Shazam! Fury of the Gods’, die op zeventien maart uitkomt. ‘The Flash' is dan weer te zien vanaf 16 juni. ‘Blue Beetle’ valt te bekijken vanaf 18 augustus. En ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ sluit het filmjaar van DC af op 25 december.

James Gunn kijkt vooral uit naar ‘The Flash’. Hij noemt de prent, die geregisseerd is door Andy Muschietti, “één van de beste superheldenfilms ooit gemaakt”. De hoofdrolspelers in ‘The Flash’ zouden mogelijk ook kunnen terugkeren met hun rol in DCU-projecten. “Er is niets dat dat verbiedt”, zei Gunn daarover. Zelfs Ezra Miller zou nog een toekomst kunnen hebben in het DC-universe. De ster van ‘The Flash’ was in 2022 het middelpunt van verschillende strafrechtelijke onderzoeken. In augustus kondigde Miller aan dat die in behandeling ging voor hun “complexe geestelijke gezondheidsproblemen”. Volgens Gunn en Safran is de acteur vandaag op de goede weg. “Ezra zet zich volledig in voor hun herstel. We staan volledig achter de reis die de acteur nu maakt. Het voelt alsof Ezra een enorme vooruitgang heeft geboekt. Als de tijd rijp is, kijken we naar de toekomst.”

