Tv-baas erkent na ophef: “Eindigen met Oscar voor beste acteur was een grote gok”

FilmDe keuze om dit jaar de Oscar voor beste acteur als laatste uit te reiken was een grote gok. Dat erkent Rob Mills, de grote baas van zender ABC die de ceremonie jaarlijks uitzendt, in een interview met Variety.

Normaal wordt de prijs voor beste film als laatste uitgereikt. Maar dit jaar was de volgorde omgegooid. Critici vermoedden dat de organisatie wilde eindigen met een emotioneel slotakkoord. De geliefde, in augustus overleden acteur Chadwick Boseman was veruit favoriet voor zijn rol in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. Zijn weduwe zat in de zaal om de prijs in ontvangst te nemen.

Maar acteur Anthony Hopkins won voor zijn rol in ‘The Father’. Dit had niemand verwacht; de acteur was zelfs niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. De Brit ontdekte zijn winst pas toen hij de volgende ochtend wakker werd. In een dankwoord dat hij direct opnam, prees hij het werk van Boseman en bedankte hij de Academy voor het tweede beeldje in zijn carrière.

Verkeerde winnaar

“Het was niet de bedoeling dat we eindigden met een prijs voor iemand die er niet was”, erkent Mills. “Het was een risico dat we bewust hebben genomen. Tegelijkertijd was het wel een finale waar iedereen over praat.”

Mills maakt de vergelijking met de fout van drie jaar geleden. Bij de bekendmaking van de winnaar voor beste film kregen acteurs Warren Beatty en Faye Dunaway de verkeerde envelop. Zij meldden dat ‘La La Land’ de prijs kreeg; dit bleek ‘Moonlight’ te zijn. Deze fout leidde tot een chaos op het podium. “Sommige mensen waren boos, sommige mensen genoten. Beide opties vind ik beter dan een uitreiking die mensen onverschillig laat.”

