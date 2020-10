Trumps advocaat Giuliani reageert na compromitterende beelden in aanwezigheid jonge actrice: “Ik stak enkel mijn hemd in mijn broek”

FilmRudy Giuliani (76), advocaat van huidig president Donald Trump (74) en voormalig burgemeester van New York, is het nieuwste slachtoffer van Borat - het alter ego van Sacha Baron Cohen (49). In de film ‘Borat Subsequent Moviefilm’, die vrijdag gelanceerd wordt op Amazon Prime, is de Amerikaan in een gênante positie te zien op bed met de zogezegde dochter van de komiek. Giuliani ontkent dat hij zich ongepast gedragen heeft.

In de prent neemt de zogezegd 15-jarige dochter van Borat, een rol van de 24-jarige actrice Maria Bakalova, een interview af met Giuliani. Ze doet zich daarbij voor als een conservatieve journaliste en ondervraagt hem onder meer over het coronavirus. De Amerikaan gedraagt zich flirterig, volgt de regels qua social distancing niet en zegt dat hij een vleermuis zou opeten. Ook stelt hij in het gesprek dat het virus gefabriceerd is door China, dat het opzettelijk wereldwijd zou hebben verspreid.

Na het gesprek trekken de twee naar een hotelkamer. De voormalige burgemeester gaat daarbij op het bed zitten, terwijl de vrouw z'n microfoontje wegneemt. Wanneer Borat de kamer binnenvalt, wordt de man betrapt met zijn hand in zijn broek. “Ze is 15. Ze is te oud voor je”, roept hij daarbij uit.

De politicus laat nu in een reeks tweets weten dat hij slechts zijn overhemd weer in zijn broek stak, en dat hij meteen de politie heeft ingeschakeld toen hij doorhad dat het niet om een echt interview ging. Hij stelt dat als Sacha Baron Cohen beweert dat er ook maar iets anders is gebeurd, de filmmaker een “hardvochtige leugenaar” is.

Giuliani vertelde eerder al over dit bijzondere voorval aan Page Six, maar vergat erbij te vermelden dat hij betrapt werd in een compromitterende houding. “Er viel een gekke man de kamer binnen. Hij droeg een roze bikini en geen broek. Ik herkende hem niet meteen als Cohen en heb de politie gebeld. Ik dacht dat ik opgelicht werd. Daarna vluchtte hij weg.”

De komedie, die officieel Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan heet, is een vervolg op de eerste Borat-film uit 2006, een ‘mockumentary’ waarin de Britse komiek Sacha Baron Cohen een reporter uit Kazachstan speelt die door Amerika reist. Afgezien van de kleine crew en cast is niemand in de film ervan op de hoogte dat Borat niet echt is.

