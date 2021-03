Tranen van vreugde en een Chinese vrouw schrijft geschiedenis: dit waren de Critics Choice Awards

FilmJe zou het bijna vergeten met al het drama rond het Britse koningshuis, maar we zitten midden in het awardseizoen. Nadat een week eerder al de Golden Globes werden uitgereikt, was het nu de beurt aan de Critics Choice Awards. ‘Nomadland’, ‘The Crown' en ‘Ted Lasso' kroonden zich tot overwinnaars.

De Critics Choice Awards werden uitgezonden vanuit Santa Monica in Californië. De show, die voor de derde keer op rij gepresenteerd werd door acteur Taye Diggs (50), was een combinatie van live-segmenten en videogesprekken met de winnaars. Het blijft natuurlijk volop coronatijd.

Netflix mocht zich op voorhand al op de borst kloppen: met 46 nominaties voor film en 26 voor tv, behaalde de streamingdienst meer nominaties dan eender welke tv-studio of netwerk. In de categorie film volgden filmstudio A24 met 14 nominaties en Amazon Studios met 13 nominaties. Op tv-vlak mocht HBO 24 nominaties op zijn naam schrijven, Amazon Studios 18. Uiteindelijk mocht Netflix met 14 beeldjes naar huis.

Volledig scherm De achtjarige Alan Kim is dolblij met zijn award © EPA

Tijdens de awardshow was er ook ruimte voor emotie. Zo barstte de achtjarige Alan Kim in tranen uit toen hij de award voor beste jonge acteur won, voor zijn rol in ‘Minari’. “Oh help, ik ben aan het huilen", klonk het. “Ik kijk er al naar uit om snel in een andere film mee te spelen.” Ook emotioneel was de speech van Taylor Simone Ledward, de echtgenote van de vorig jaar overleden Chadwick Boseman. Hij werd 43 en won postuum een award voor zijn rol in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. “Hij praatte altijd over het belang van zwarte stemmen, van zwarte verhalen vertellen", zei ze. “De zaadjes die jij geplant hebt, zullen uitgroeien tot bossen.”

‘Nomadland’-regisseur Chloe Zhao (38) schreef dan weer geschiedenis door als eerste Chinese vrouw de awards voor beste regisseur en beste aangepaste screenplay te winnen. Ze droeg haar award op aan Michael Wolf Snyder, een geluidstechnicus van de film die vorige week op 35-jarige leeftijd overleed. “Bedankt, Wolf. We eren je.” En tot slot droeg Jason Sudeikis (45) zijn award voor ‘Ted Lasso' op aan zijn ex-vrouw Olivia Wilde (36). “Zij had het initiële idee om hier een tv-show van te maken", klonk het.

Volledig scherm Taylor Simone Ledward, de echtgenote van de vorig jaar overleden Chadwick Boseman, neemt een postume award in ontvangst © VIA REUTERS

FILM:

Best Picture: ‘Nomadland’ (Searchlight Pictures)

Best Director: Chloé Zhao, ‘Nomadland’ (Searchlight Pictures)

Best Actor: Chadwick Boseman, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (Netflix)

Best Actress: Carey Mulligan, ‘Promising Young Woman’ (Focus Features)

Best Supporting Actor: Daniel Kaluuya, ‘Judas and the Black Messiah’ (Warner Bros)

Best Supporting Actress: Maria Bakalova, ‘Borat Subsequent Moviefilm’ (Amazon Studios)

Best Young Actor/Actress: Alan Kim, ‘Minari’ (A24)

Best Acting Ensemble: ‘The Trial of the Chicago 7' (Netflix)

Best Original Screenplay - ‘Promising Young Woman’ (Focus Features) – Emerald Fennell

Best Adapted Screenplay: ‘Nomadland’ (Searchlight Pictures) – Chloé Zhao

Best Production Design: ‘Mank’ (Netflix) – Donald Graham Burt, Jan Pascale

Best Cinematography: ‘Nomadland’ (Searchlight Pictures) – Joshua James Richards

Best Costume Design: ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (Netflix) – Ann Roth

Best Editing: ‘Sound of Metal’ (Amazon Studios) – Mikkel E.G. Nielsen + ‘The Trial of the Chicago 7' (Netflix) – Alan Baumgarten

Best Hair and Makeup: ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (Netflix)

Best Visual Effects: ‘Tenet’ (Warner Bros)

Best Score: ‘Soul’ (Pixar) – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Best Song: ‘One Night in Miami’ (Amazon Studios) – ‘Speak Now’

Best Foreign Language Film: ‘Minari’ (A24)

Best Comedy: ‘Palm Springs’ (Hulu/NEON)

TELEVISIE:

Best Drama Series: ‘The Crown’ (Netflix)

Best Actor in a Drama Series: Josh O’Connor – ‘The Crown’ (Netflix)

Best Actress in a Drama Series: Emma Corrin – ‘The Crown’ (Netflix)

Best Supporting Actor in a Drama Series: Michael K. Williams – ‘Lovecraft Country’ (HBO)

Best Supporting Actress in a Drama Series: Gillian Anderson – ‘The Crown’ (Netflix)

Best Comedy Series: ‘Ted Lasso’ (Apple TV Plus)

Best Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis – ‘Ted Lasso’ (Apple TV Plus)

Best Actress in a Comedy Series: Catherine O’Hara – ‘Schitt’s Creek’ (Pop TV)

Best Supporting Actor in a Comedy Series: Daniel Levy – ‘Schitt’s Creek’ (Pop TV)

Best Supporting Actress in a Comedy Series: Hannah Waddingham – ‘Ted Lasso’ (Apple TV Plus)

Best Limited Series: ‘The Queen’s Gambit’ (Netflix)

TV Movie: ‘Hamilton’ (Disney Plus)

Best Actor in a Limited Series or TV Movie: John Boyega – ‘Small Axe’ (Amazon Prime Video)

Best Actress in a Limited Series or TV Movie: Anya Taylor-Joy – ‘The Queen’s Gambit’ (Netflix)

Best Supporting Actor in a Limited Series or TV Movie: Donald Sutherland – ‘The Undoing’ (HBO)

Best Supporting Actress in a Limited Series or TV Movie: Uzo Aduba – ‘Mrs. America’ (FX)

Best Talk Show: ‘Late Night with Seth Meyers’ (NBC)

Best Comedy Special: ‘Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill’ (Netflix) + ‘Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia’ (Netflix)

Best Short Form Series: ‘Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler’ (AMC)

