Trailer van ‘The Little Mermaid’, sequels voor ‘Inside Out’ en ‘The Lion King’: Disney kondigt arsenaal van nieuwe films aan

Disney zit niet stil, zo blijkt uit de vele aankondigingen die ze zonet hebben gemaakt. In 2024 mogen we een vervolg op de populaire film ‘Inside Out’ verwachten. De prent waarmee Pixar de interne keuken van ons brein uit de doeken deed, sloeg in als een bom bij jong en oud. De originele kast zal terugkeren om de stemmen te verzorgen. Mindy Kaling, die de rol van Disgust vertolkt, verklapt al dat ‘Inside Out 2' nog steeds zal gaan over het meisje Riley, dat in de eerste prent ook te zien was. Dit keer is ze echter een tiener. “Ze zal dus ook niéuwe emoties hebben. Maar ik verklap niet welke en door wie die gespeeld worden.”