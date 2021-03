Trailer ‘The Suicide Squad’ belooft veel bloedvergieten: “Raak niet gehecht aan de personages”

Film Langver­wach­te derde Spi­der-Man-film komt in december uit, zo maakt cast bekend met grappige stunt

25 februari De langverwachte derde Spider-Man-film komt op 17 december uit. Dat maakte de crew door middel van een grappige stunt bekend via sociale media. De prent gaat ‘Spider-Man: No Way Home’ heten, al was daar aanvankelijk ‘wat verwarring’ over.