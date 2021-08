Trailer ‘Spider-Man: No Way Home’ verbrijzelt wereldrecord

De officiële trailer van ‘Spider-Man: No Way Home’ werd op 24 uur tijd meer dan 355,5 miljoen keer bekeken. Het vorige record was voor ‘Avengers: Endgame’ met 289 miljoen views.

In ‘Spider-Man: No Way Home’ komen fans eindelijk te weten wat de impact is van de gebeurtenissen op het einde van ‘Spider-Man: Far from Home’. Op het einde van die film uit 2019 wordt Spider-Man (Tom Holland) niet enkel verdacht van de moord op Mysterio (Jake Gyllenhaal), zijn burgeridentiteit wordt ook aan de hele wereld bekendgemaakt. In de trailer zien we dan ook hoe de bevolking plots een schurk ziet in de tienerjongen Peter Parker.