Volgende maand hopelijk een Oscar in zijn handen, vandaag al zés Ensors. Van ‘beste film’ tot ‘beste regie’ en ‘beste hoofdrol’ voor de amper 16-jarige Eden Dambrine. Lukas Dhont (31) - speciaal overgevlogen vanuit New York - kroonde zich met zijn ‘Close’ tot grote winnaar op de uitreiking van de Vlaamse filmprijzen in Oostende. “Ik ben zó trots”, sprak hij. “Dat ik deze race met twee zeer jonge sterspelers mag beleven is ongelofelijk.” ‘Zillion’ en de VRT Max-reeks ‘Roomies’ volgen met allebei vier awards. De Ensor voor emotioneelste dankwoord kwam van Matteo Simoni (35), bekroond voor zijn rol als Dennis Black Magic in ‘Zillion’. Hij zette zijn overleden broer in de bloemetjes. “Dit applaus is voor u, Rafaël.”

Van New York naar Oostende, even weg uit het drukke campagne voeren voor zijn Oscarnominatie. Speciaal om die Vlaamse filmnominaties te verzilveren. Lukas Dhont was de grote favoriet op de dertiende editie van de Ensors, die zaterdag werden uitgereikt in het Kursaal Oostende, en maakte die rol ook waar. Liefst zes van de dertien won hij er. ‘Beste film’, ‘beste regie (film)’, ‘beste scenario (film)’, ‘beste acteerprestatie in een hoofdrol’ (film) voor Eden Dambrine, ‘beste D.O.P.’ voor Frank van den Eeden en ‘beste geluid’ voor Yanna Soentjens en Vincent Sinceretti. “Ik ben megamegatrots”, sprak de Gentse filmmaker die al beter zijn stoel op het podium gezet had. “Maar vooral zo trots om hier vanavond met zo veel mensen te zijn. We komen uit een pandemie. Dat we hier vandaag met zoveel zijn, bewijst dat de Vlaamse films en series écht iets laten zien”, vervolgde Dhont. “Sinds vier dagen is onze Vlaamse ‘Close’ trouwens in de Amerikaanse zalen te zien. En ik kreeg via Instagram al een bijzonder mooie reactie van een jongen. Eens hij uit de filmzaal kwam, is hij van ontroering direct naar een tattooshop gestapt om de naam van zijn overleden vriend op zijn arm te laten zetten. Hoe schoon is dat, dat raakt me enorm.”

En dan nu richting 12 maart in Hollywood om de Oscar voor ‘beste buitenlandse film’ met zijn Vlaamse parel te verzilveren? “We gaan winnen, dat denk ik. Enkel door er keihard in te geloven, kán je ook effectief winnen”, sprak Dhont nog. “Het schone voor mij is dat ik deze race beleef met twee vijftienjarigen, Eden en Gustav. Twee jongens die het scenario maar één keer gelezen hadden en dan hun eigen input aan het verhaal gegeven hebben, en da’s ongelofelijk straf. Die hebben de live bekendmaking van de Oscarnominaties vanuit hun klas bekeken. Momenten zoals die doen eraan herinneren hoe bijzonder dit allemaal is, elke stap naar die Oscars.”

Volledig scherm Charlotte Timmers uit 'Zillion'. Haar vriend en regisseur Robin Pront zit momenteel in het buitenland voor een nieuw project. © Joel Hoylaerts / Photo News

Voor ‘Zillion’ geen Oscarnominatie, wél vier Ensors. Matteo Simoni kreeg voor zijn bijzonder straffe vertolking van Dennis Black Magic de Ensor voor ‘beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (film)’. “Dat was de grootste cadeau om in deze film te mogen meespelen”, sprak Matteo dankbaar. “Papa, merci voor uw grote fantasie, anders stond ik hier vandaag niet. Dank u, mijn fantastische vriendin Loredana en dochtertje Julia, bij wie ik altijd thuiskom. En merci Rafaël”, zei Matteo emotioneel. Twintig jaar geleden verloor hij zijn 21-jarige broer aan epilepsie. “Ik zou zo graag eens met u surfen. Dit applaus is voor u.”

De film van Robin Pront, die momenteel in het buitenland zit voor een volgend project en er dus niet bij was, verzilverde ook de Ensors voor ‘beste art direction’ van Geert Paredis, ‘beste kostuum’ voor Catherine Van Bree en ‘beste montage’ voor Bert Jacobs. ‘Zillion’ kreeg naast vier Ensors ook de ‘box office award’ mee naar huis. De film lokte in totaal al meer dan 650.000 bezoekers naar de bioscoop.

Volledig scherm Matteo Simoni won de Ensor voor 'beste ondersteunende rol' in 'Zillion'. © Joel Hoylaerts / Photo News

Op vlak van tv bleek ‘Roomies’ de grote slokop. Won de VRT Max-reeks vorige week nog de ‘juryprijs’ op de Kastaars!, ging de reeks van Kato De Boeck en Flo Van Deuren nu aan de haal met de Ensors voor ‘fictieserie’, ‘beste scenario (fictieserie)’, ‘beste regie (fictieserie)’ en ‘beste muziek’. ‘Roomies’ mocht eerder deze week al de Ensor voor ‘belofte van het jaar’ in ontvangst nemen. “Onwezenlijk dat wij dagen later met zoveel Ensors naar huis zouden gaan”, sprak het regisseursduo. “Dit is zo’n mooie bevestiging van drie jaar keihard werken. Zeker omdat we ook bezig zijn aan een tweede seizoen. De lat ligt hoger nu.”

Na de kritiek van vorige editie op de eerste genderneutrale awards die door mannen werden verzilverd, gingen die voor ‘beste hoofdrol’ en ‘beste ondersteunende rol’ in fictieseries vandaag naar Maaike Cafmeyer voor haar rol in ‘Chantal’, en Joke Emmers voor haar rol in ‘Billie vs Benjamin’. Een mooie evolutie op dat vlak.

‘Beste jeugdfictie’ ging naar ‘#LikeMe’. ‘Beste documentaire’ voor film werd gewonnen door ‘Onze Natuur’ met de stem van Matteo Simoni, de ‘beste documentaire’ voor serie ging naar ‘Metissen van België’. De ‘beste make-up’ bleek die van de tv-reeks ‘Nonkels’, de ‘beste kortfilm’ werd ‘Licht ‘ van Sarah Lederman. ‘Interstellar Ella’ won de Ensor voor ‘beste animatie’.

