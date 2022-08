‘Top Gun: Maverick’ steekt ‘Titanic’ voorbij in de Verenigde Staten

FilmTom Cruise’s (60) ‘Top Gun: Maverick’ blijft scoren. Het vervolg van de film ‘Top Gun' uit 1986, die al sinds mei goed op dreef is, vliegt nu naar de zevende plaats in de lijst van best verdienende films in de Verenigde Staten. Dat is één plaats hoger dan de legendarische kaskraker ‘Titanic’. Op wereldwijd niveau heeft de film wel nog een lange weg te gaan. Daar vind je namelijk ‘Titanic' op drie en ‘Top Gun: Maverick’ op dertien.

De ‘Titanic’ is weer wat verder gezonken, want Tom Cruise’s ‘Top Gun: Maverick’ heeft de film ingehaald in de Amerikaanse lijst van binnenlandse films met de hoogste bruto-opbrengst. De film bracht in totaal al meer dan 662 miljoen dollar op, wat gelijk staat aan 649,7 miljoen euro. Dat is drie miljoen meer dan de klassieker ‘Titanic’ die in 1997 goed was voor een binnenlandse opbrengst van om en bij de 659 miljoen dollar (646,8 miljoen euro).

Dit is echter buiten de inflatie van de afgelopen decennia gerekend. Als je de opbrengst van ‘Titanic’ in 1997 zou omrekenen naar de waarde van het geld in 2022, dan zou de klassieker op dit moment een binnenlandse opbrengst hebben van 1,2 miljard dollar (1,18 miljard euro). Dat piekt nog ver boven Tom Cruise uit. Ook op wereldwijd niveau loopt de sequel nog een eindje achter op ‘Titanic’. Daar staat de klassieker met een totale opbrengst van 2,2 miljard dollar (2,16 miljard euro) op een derde plaats (ook zonder inflatie gerekend), daar ‘Top Gun: Maverick’ met een opbrengst van 1,3 miljard dollar (1,27 miljard euro) voorlopig op een dertiende plaats strandt.

Maar hoewel Tom Cruise in de binnenlandse lijst de ‘Titanic’ nu achter zich laat, zijn er een aantal andere films die nog veel meer geld hebben opgebracht. Waaronder twee films uit 2018 die net boven ‘Top Gun’ staan: ‘Avengers: Infinity War’ en ‘Black Panther’. Experts denken dat ‘Top Gun: Maverick’ er nog in zal slagen om deze twee te overtreffen naarmate het jaar vordert. Het is namelijk nog maar de elfde week dat de film te bekijken is op het grote scherm en bovendien is het ook nog niet bekend wanneer Paramount de film uit de bioscoop gaat halen.

Op wereldwijd niveau belandt ‘Top Gun: Maverick’ net achter ‘Avengers: Age of Ultron’ en ‘Frozen II’ die met een totale opbrengst van 1,4 miljard dollar (1,37 miljard euro) een elfde en twaalfde plaats behalen. Ook hier is er nog steeds de mogelijkheid voor ‘Top Gun: Maverick’ om verder te klimmen. Maar er zijn enkele films waar de sequel zeker niet tegenop kan. Want op een voorlopig onaantastbare eerste plaats in de lijst staat ‘Avatar’ uit 2009 met een totale opbrengst van 2,85 miljard dollar (2,78 miljard euro), gevolgd door ‘Avangers: Endgame’ die reeds 2,79 miljard opbracht (2,74 miljard euro).

