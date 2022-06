‘Top Gun: Maverick’ ook in Belgische bioscopen een succes: bijna 200.000 bezoekers op een week tijd

Op één week tijd hebben net geen 200.000 Belgen de film in de bioscoop bekeken. ‘Top Gun: Maverick’ scoort als gevolg 10% beter dan ‘No Time To Die’, 16% beter dan ‘Doctor Strange In The Multiverse of Madnes’s en 62% beter dan ‘Fantastic Beasts: the Secrets of Dumbledore’. In de VS bracht de film al meer dan 151 miljoen dollar (140 miljoen euro) op. Daarmee werd het record voor Memorial Weekend, het laatste weekend van mei, net niet verbroken. Dit record blijft staan op naam van de derde ‘Pirates of the Caribbean’ die in 2007 in het vijf dagen durende vakantieweekend 153 miljoen dollar (142 miljoen euro) opleverde.