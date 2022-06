‘Top Gun: Maverick’ met Tom Cruise breekt records: kaap van 900 miljoen dollar overschreden

Film Halle Bailey ontroert castleden van ‘The Little Mermaid’: “Ze zingt vanuit haar hart”

De Amerikaanse zangeres Halle Bailey (22) neemt de rol van de populaire roodharige zeemeermin op zich in de live-actionfilm van ‘The Little Mermaid’. Niemand minder dan actrice Melissa - Ursula - McCarthy (51) vervoegt de cast. Ze vertelde in Bravo’s ‘Watch What Happens Live’ hoe ontroerd zij en de andere castleden waren toen ze Halle hoorden zingen. “Ze is echt buitengewoon”, klonk het.

