‘Top Gun: Maverick’ is met opbrengst van ruim 750 miljoen euro officieel de meest succesvolle Tom Cruise-film ooit

Film ‘Top Gun: Maverick’ ook in Belgische bioscopen een succes: bijna 200.000 bezoekers op een week tijd

‘Top Gun: Maverick’ scoort ook in ons land goed. De film behaalde eerder al het beste openingsweekend voor een post-Covid-film release. Op vrijdag werd de blockbuster ook bekroond met de titel van tweede beste openingsweek voor een post-Covid-film, na ‘Spider-Man No Way Home’ en voor ‘No Time To Die’.

3 juni