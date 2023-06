Tom Holland onthult groepsnaam van ‘Spider-Man’-groepschat met Andrew Garfield en Tobey Maguire

FilmHoewel Tom Holland nog maar weinig te vinden is op sociale media, heeft hij onlangs in een interview met ‘Vanity Fair’ zich toch laten ontglippen dat hij nog zeer actief berichtjes stuurt. Zo onthulde de geliefde ‘Spider-Man’-acteur meer details over de groepschat met ‘Spider-Man’-collega’s Andrew Garfield en Tobey Maguire.

Tobey Maguire kroop in het iconische ‘Spider-Man’-pak in de jaren 2000, terwijl Andrew Garfield een laatste keer te zien was als de friendly neighbourhood Spider-Man in 2014. Sinds 2016 is het de jonge Britse acteur Tom Holland die gestalte geeft aan het geliefde en populaire Marvelpersonage.

We hebben een geweldige band, als drie mensen die iets unieks hebben meegemaakt waardoor we bijna broers zijn Tom Holland, ‘The Hollywood Reporter’

Volledig scherm De drie 'Spider-Man'-acteurs recreëerden de iconische meme die in een mum van tijd viraal ging. © The Walt Disney Company - Marvel

De drie acteurs kwamen allemaal samen in de blockbusterhit ‘Spider-Man: No Way Home’ in 2021 en sindsdien zijn de drie grote maatjes: “Andrew en Tobey en ik hebben een geweldige band als drie mensen die iets hebben meegemaakt dat zo uniek is dat we echt als broers zijn”, vertelde Holland in een interview met ‘The Hollywood Reporter’. “We hebben een fantastische groepschat en we praten af en toe bij. Onze groep heet de Spider-Boys”, klonk het verder.

TRAILER: ‘Spider-Man: No Way Home’

De voorbereidingen voor een nieuwe, vierde ‘Spider-Man’-film waren volop aan de gang, totdat de schrijversstaking in de Verenigde Staten de plannen onderbrak. Onlangs maakte Marvel en Tom Holland immers bekend dat ze in zee zouden gaan voor nog eens zes projecten in het MCU (Marvel Cinematic Universe). Of we ook Andrew Garfield en Tobey Maguire mogen verwachten, is helaas nog niet duidelijk.

