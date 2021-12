Tom Holland gaat Fred Astaire spelen in biopic

Film Nieuwe spectacu­lai­re trailer 'Spi­der-Man: No Way Home' stelt fans niet teleur

Een langverwacht moment voor alle superfans van Spider-Man: er is een nieuwe trailer gelanceerd voor het nieuwste hoofdstuk uit de franchise, ‘Spider-Man: No Way Home’. Het is inmiddels al de tweede vooruitblik en die werd weer groots aangepakt door Marvel: de nieuwe beelden onthullen al een stukje van de enorme dreiging waarmee ‘Spidey’ in de nieuwe film wordt geconfronteerd.

