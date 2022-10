Tom Felton over ‘Harry Potter’: “Daniel Radcliffe gebruikte een foto van Cameron Diaz om te weten naar waar hij moest kijken”

Felton beschrijft in zijn boek dat elk trucje goed was om de magie van de populaire films in scène te zetten. Zeker in het begin, toen de technologie rond visuele effecten nog niet zo ver stond, werd de trukendoos al eens naar boven ‘getoverd’. “De bezemsteel was een metalen paal met daarop een heel oncomfortabel fietszadel. We konden onze voeten in stijgbeugels zetten en er was een harnas om te voorkomen dat we zouden vallen. Zo waren we stevig vastgebonden terwijl we op en neer, naar links en rechts werden bewogen. Daarbovenop bliezen er nog waaiers op ons gezicht om te deinzen dat we de wind in onze haren hadden”, schrijft Felton. Om de jonge acteurs hun ogen zeker geloofwaardig te doen kijken, werd er bijvoorbeeld een tennisbal op een hoge paal geplakt. “Elke keer als een regisseur ‘Draak!’ riep, moesten we naar die tennisbal kijken alsof er echt een draak stond. Soms hingen er meerdere tennisballen, om het verschil te maken gaven ze ons allemaal individuele objecten om naar te kijken”, klinkt het. “We kozen allemaal foto’s van iets of iemand die ons na aan het hart ligt. Daniel had een foto van Cameron Diaz.” Felton zelf koos dan weer voor een andere liefde: een plaatje van een karper.