Tom Cruise wil set van 'Mission: Impossible 7' kost wat kost coronavrij houden: “Robots controleren of regels gevolgd worden”

Celebrities Tom Cruise wil dat adoptie­doch­ter bij hem intrekt, maar wordt pijnlijk afgewezen: “Nee, bedankt”

18 december Pijnlijk voor superster Tom Cruise (58). Hij kreeg een droge ‘Nee, dank u’ te horen van zijn adoptiedochter Isabella (27) - uit zijn huwelijk met Nicole Kidman (53) - toen hij haar vroeg of ze in zijn huis in Londen wil komen wonen. De topacteur, die al twee jaar in de Britse hoofdstad verblijft omdat hij daar zoveel filmprojecten heeft, huurt er een poepchic penthouse in de historische Corinthia Residences, die vlak bij Downing Street gelegen zijn. Maar waarom verzet Isabella zich zo hevig tegen haar vader?