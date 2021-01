“Tom Cruise is een ‘nachtmerrie’ op de set van nieuwe ‘Mission: Impossible’”

Dat Tom Cruise enkele weken geleden in woede uitbarstte tegen de crewleden omdat ze de coronamaatregelen niet zouden volgen, lijkt het minste van hun zorgen. Dat de acteur koste wat het kost de film wil afmaken, doet meer wenkbrauwen fronsen bij de vaste medewerkers. “Heel wat mensen willen de dingen gewoon even laten voor wat ze zijn, en dan verdergaan wanneer we kunnen", vertelt een insider aan The Sun. “Maar Tom is helemaal geobsedeerd door het afmaken van de film. Niets kan hem tegenhouden. Hij is zo vastbesloten. Dat is indrukwekkend, maar ook een complete nachtmerrie."