Tom Cruise in quarantaine na positieve coronatest op set ‘Mission: Impossible 7’

FILM Jan Verheyen tevreden dat bioscopen terug open mogen: “We kunnen de filmzomer nog redden”

12 mei Filmmaker Jan Verheyen (58) is maar wat blij dat de cinema’s op 9 juni weer mogen openen. “We zullen de filmzomer zeker nog kunnen redden, al wordt het in het begin met de nodige regels, zoals minder volk en geen snacks in de zalen. Dit najaar zullen we de bioscopen weer kennen zoals we gewoon zijn, met blockbusters en zonder restricties. Dan gaan we 100 procent knallen.”