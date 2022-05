Tom Barman werkt scenario tweede langspeelfilm af

In 2003 debuteerde Barman als regisseur met ‘Any way the wind blows’. Naast het scenario, schreef hij toen ook zelf de muziek voor de film. De jaren erna focuste Barman zich op muziek en fotografie, maar hij bleef werken aan een nieuwe film. “Het script voor mijn tweede film is klaar”, schrijft Barman nu op Instagram. Hij post ook een foto van de laatste dialoog in de prent. Hoewel er ongetwijfeld heel wat tijd in de nieuwe prent zal kruipen, laat hij z'n andere passies niet los. “Ik ga verder met mijn dag- en nachtklussen: een nieuw dEUS-album (dat bijna af is), wat touren en een fototentoonstelling in Rotterdam.”